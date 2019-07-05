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Ювелирное лето: какие украшения в моде?

Ювелирное лето: какие украшения в моде?

Море, солнце, загорелая кожа, легкие платья и декольте. Летняя формула счастья, в которой не хватает только одного элемента – модного украшения. А ювелирам есть чем удивить стильных девушек в этом сезоне. Рассказывает бренд-менеджер сети ювелирных салонов Екатерина Новикова.

Екатерина Новикова.

1. Серьги по плечи

Они могут быть скромными и лаконичными или притягивающими каждый взгляд, многоярусными, архитектурно сложными. Главное – чем длиннее, тем лучше.

Теперь длинные серьги перестали быть исключительно элементом вечернего стиля.

С шортами, джинсами и майками они смотрятся не менее органично.

2. Яркая эмаль

Сочетание всех оттенков золота с разноцветной эмалью снова триумфально возвращается в ювелирную моду. Например, летние коллекции Roberto Bravo – яркое тому подтверждение.

По сложности исполнения техника покрытия эмалью благородных металлов вполне сравнима с инкрустацией драгоценными камнями. Но результат стоит того.

3. Модели с цветами

Цветочная тема в дизайне ювелирных ук­рашений – не новая идея, но в этом году такие модели по-прежнему актуальны.

Источником вдохновения для новой коллекции Roberto Bravo стали изящные и благородные линии орхидеи, королевского цветка, символа роскоши и отменного вкуса.

4. Подвески-буквы

А вот этот тренд совсем новый и стремительно набирает популярность. Классические подвески-буквы, скромные и едва заметные, лучше пока отложить в сторону, а на любимую цепочку повесить крупную и яркую букву.

Такие кулоны – настоящий маст-хев этого лета, они были замечены на многих селебрити за последние месяцы.

5. Браслеты с надписями

Мы уже советовали вам обязательно использовать их в стильных летних образах прошлого года. Но если вы не успели, не беда.

Жесткие браслеты с яркими, иногда забавными девизами, в разных цветах золота и серебра, очень актуальны и сегодня. Соберите себе к лету действительно модный сет из браслетов.

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +1
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