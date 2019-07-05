Ювелирное лето: какие украшения в моде?
Море, солнце, загорелая кожа, легкие платья и декольте. Летняя формула счастья, в которой не хватает только одного элемента – модного украшения. А ювелирам есть чем удивить стильных девушек в этом сезоне. Рассказывает бренд-менеджер сети ювелирных салонов Екатерина Новикова.
Екатерина Новикова.
1. Серьги по плечи
Они могут быть скромными и лаконичными или притягивающими каждый взгляд, многоярусными, архитектурно сложными. Главное – чем длиннее, тем лучше.
Теперь длинные серьги перестали быть исключительно элементом вечернего стиля.
С шортами, джинсами и майками они смотрятся не менее органично.
2. Яркая эмаль
Сочетание всех оттенков золота с разноцветной эмалью снова триумфально возвращается в ювелирную моду. Например, летние коллекции Roberto Bravo – яркое тому подтверждение.
По сложности исполнения техника покрытия эмалью благородных металлов вполне сравнима с инкрустацией драгоценными камнями. Но результат стоит того.
3. Модели с цветами
Цветочная тема в дизайне ювелирных украшений – не новая идея, но в этом году такие модели по-прежнему актуальны.
Источником вдохновения для новой коллекции Roberto Bravo стали изящные и благородные линии орхидеи, королевского цветка, символа роскоши и отменного вкуса.
4. Подвески-буквы
А вот этот тренд совсем новый и стремительно набирает популярность. Классические подвески-буквы, скромные и едва заметные, лучше пока отложить в сторону, а на любимую цепочку повесить крупную и яркую букву.
Такие кулоны – настоящий маст-хев этого лета, они были замечены на многих селебрити за последние месяцы.
5. Браслеты с надписями
Мы уже советовали вам обязательно использовать их в стильных летних образах прошлого года. Но если вы не успели, не беда.
Жесткие браслеты с яркими, иногда забавными девизами, в разных цветах золота и серебра, очень актуальны и сегодня. Соберите себе к лету действительно модный сет из браслетов.