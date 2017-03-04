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Модный город
Хайповая мода – тренд для тех, кто шарит в шмоте

Хайповая мода – тренд для тех, кто шарит в шмоте

Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы» - это представление о молодежи от Макаревича безнадежно устарело. Сегодня они хайпят и вейпят, затирают за шмот, обсуждают гайд-лайны.

Хайповый – значит модный, годный. Есть целый список хайповых брендов, за которыми охотятся детки состоятельных родителей. Говорят, за лимитированной серией дорогущих хайповых кроссовок в Москве выстроилась очередь, и размели их в считанные минуты.

 

Кроссовки Adidas Yeezy Boost 350 V2, 17 000 р.

А не слишком состоятельные мечтают о них и либо долго копят (выпрашивают у мамки), либо ищут похожие фейки на известном всем китайском сайте. «ВКонтакте» есть десятки пабликов, которые помогают молодежи «шарить в шмоте».

Говорят, хайпового шмота в России практически не достать (кроме разве что Гоши Рубчинского).

 

Толстовка Gosha Rubchinskiy, 8 700 р.

Обеспеченные поклонники хайпа закупаются в европейских и американских интернет-магазинах. А особо дефицитные экземпляры перепродают в 2-3 раза дороже. Ну например:

 

Вот эту незатейливую толстовочку можно купить в интернете за 4 200 р.
А перепродают ее за 11 000-15 000 р.

Некоторые хайповые образы, честно говоря, особого восторга не вызывают.

Такое впечатление, что из 90-х вдруг вернулись далеко не самые лучшие тренды.

Тем не менее, хайповый тренд подхватывают именитые дома моды. Например, Louis Vuitton выпустил коллекцию в сотрудничестве с американским брендом уличной одежды Supreme.

Коллаборация Louis Vuitton&Supreme.

А вы что об этом думаете? Может, и сами так же одеваетесь? Поделитесь  мнениям и луками в комментариях!

В мартовском номере «Модного города» мы подробнее расскажем о хайповой моде и расшифруем некоторые фразы, на которых  общается хайповая молодежь.

 

Автор: Екатерина Белова, вчера, в 12:09 0
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