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Куликово поле
Тайны Куликова поля: как выступающий против насилия Сергий Радонежский благословил воинов на битву?

Тайны Куликова поля: как выступающий против насилия Сергий Радонежский благословил воинов на битву?

Накануне Куликовской битвы Русь оказалась без митрополита. Алексий, так много сделавший для примирения русских княжеств, скончался в 1378 году. Продолжателем его дела становится не преемник кафедры, а игумен Радонежский — Сергий. Авторитет преподобного очень высок, кроме того, он духовник брата Дмитрия Донского — Владимира Серпуховского. Неудивительно, что великий князь Московский перед сражением отправился в Троицкий монастырь.

Но как мог ревнитель христианских идеалов Сергий Радонежский благословить русских воинов на битву? Давайте разберёмся вместе с доктором исторических наук, профессором Олегом Генриховичем Вронским.

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Михаил Солопов, монтаж: Михаил Солопов.

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Тайны Куликова поля: сколько воинов участвовало в битве?
Тайны Куликова поля: сколько воинов участвовало в битве?
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