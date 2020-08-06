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Куликово поле
Тайны Куликова поля: Почему в битве участвовали монахи Пересвет и Ослябя?

Тайны Куликова поля: Почему в битве участвовали монахи Пересвет и Ослябя?

Пожалуй, больше других участников Мамаева побоища от современного мифотворчества пострадали Пересвет и Ослябя. Кто обзовёт их родными братьями, кто похоронит обоих на поле Куликовской битвы, а кто-то скажет, что «все русские монахи в то время были обученными воинами». Самая фантастическая история появилась, видимо, чтобы подчеркнуть значимость поединка перед сражением. В ней Челубей — противник русского богатыря Пересвета — предстаёт тибетским монахом-воином.

Профессор, доктор исторических наук Олег Генрихович Вронский отвечает на вопрос: почему в Куликовской битве принимали участие иноки Пересвет и Ослябя?

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Роман Солопов, монтаж: Михаил Солопов.

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