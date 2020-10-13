Тайны Куликова поля: Почему битву относят к великим сражениям?

640 лет назад, 8 сентября 1380 года, на Куликовом поле произошло знаменитое Мамаево побоище. Почему это сражение заняло особое место в истории нашей страны? Почему Куликовскую битву относят к великим сражениям?

На эти вопросы отвечает доктор исторических наук, профессор Олег Генрихович Вронский.

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Роман Солопов, монтаж: Михаил Солопов.