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Куликово поле
Тайны Куликова поля: Зачем Дмитрий Донской поменялся доспехами с Михаилом Бренком?

Тайны Куликова поля: Зачем Дмитрий Донской поменялся доспехами с Михаилом Бренком?

В одном из самых старых литературных произведений о Куликовской битве «Сказании о Мамаевом побоище» описывается красивый эпизод обмена доспехами великого князя Дмитрия Донского и Михаила Бренка. Могло ли это быть на самом деле и зачем это понадобилось? Разбираемся вместе с кандидатом исторических наук, научным сотрудником музея-заповедника «Куликово поле» Александром Владимировичем Лаврентьевым.

Режиссура: Татьяна Гусева, съемка: Роман Солопов, монтаж: Михаил Солопов.

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