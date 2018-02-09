Участвуйте в фотоконкурсе «Фонари»

Принимаем фотографии на конкурс «Фонари».

Выкладывайте красивые и интересные фото с уличными фонарями и фонариками. Возможно у вас есть кадры фонарей, освещающих город ночью, или дневные фото с красивыми фонарями в парках и у дорог, или фонариками, висящими на домах.