Стартовал фотоконкурс, посвящённый папам

Начался приём работ на фотоконкурс «Папуля».

Вслед за фотоконкурсом, посвящённом нашим мамам, мы объявляем конкурс пап. Поделитесь любимыми кадрами вашего любимого, уважаемого и сильного отца, или фото, где вы вместе с ним.