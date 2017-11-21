Стартовал танцевальный фотоконкурс

Начался приём работ на фотоконкурс «Потанцуем?».

Выкладывайте кадры, на которых кто-либо танцует. Сюжеты могут быть любые, главное, чтобы сразу было понятно - на фото танец.