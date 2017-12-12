Участвуйте в фотоконкурсе брюнетов и брюнеток

Начался приём работ на фотоконкурс «Брюнетки и брюнеты».

Принимаем на конкурс фотографии, на которых люди с тёмными волосами. Нет ограничений по сюжету, возрасту тех, кто в кадре. Главное условие - цвет волос.