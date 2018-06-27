Стартовал фотоконкурс «Модный пёс»

Принимаем фотографии на конкурс «Модный пёс».

Приглашаем владельцев декоративных и любых других собак. Вы любите наряжать своего питомца, да и сам он не прочь примерить красивый комбинезон, шляпу или галстук? Делитесь своими кадрами модной собаки!

Принимаются и фото собак любых пород. Главное, чтобы они были в одежде или с аксессуарами.