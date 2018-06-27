Стартовал фотоконкурс «Модный пёс»
Принимаем фотографии на конкурс «Модный пёс».
Приглашаем владельцев декоративных и любых других собак. Вы любите наряжать своего питомца, да и сам он не прочь примерить красивый комбинезон, шляпу или галстук? Делитесь своими кадрами модной собаки!
Принимаются и фото собак любых пород. Главное, чтобы они были в одежде или с аксессуарами.
Загружайте ваши фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 27 июня по 16 июля.
Голосование продлится до 26 июля.