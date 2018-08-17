Объявляем фотоконкурс «Свадебки 90-х»

Принимаем фотографии на конкурс «Свадебки 90-х»!

Помните, какими были свадьбы в 90-е? Улетные прически, «ковровые фоны» для фото и много чего другого. И ведь счастливы были все! Предлагаем вернуться ненадолго в те безумные, сложные времена, полные счастливой пугающей и непривычной свободы и дефицита. Если вы сами были участником или героем свадьбы того времени, делитесь фотографиями.