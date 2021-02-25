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Завершился фотоконкурс «Смешные рожицы»

Завершился фотоконкурс «Смешные рожицы»

Завершился фотоконкурс «Смешные рожицы». Время огласить результаты.

Первое место достается снимкам от kooostik. Пользователи отдали за него 42 голоса.

kooostik получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 37 голосов получает фото от пользователя proROK.

Третье место досталось снимку от пользователя: liska1979. Портальцы отдали за него 36 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 09:00 −3

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

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