Завершился фотоконкурс «Смешные рожицы»
Завершился фотоконкурс «Смешные рожицы». Время огласить результаты.
Первое место достается снимкам от kooostik. Пользователи отдали за него 42 голоса.
kooostik получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 37 голосов получает фото от пользователя proROK.
Третье место досталось снимку от пользователя: liska1979. Портальцы отдали за него 36 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!