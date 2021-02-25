Подводим итоги фотоконкурса «Зимние развлечения»

Завершился фотоконкурс «Зимние развлечения». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от Светлана Тульская. Пользователи отдали за него 21 голос.

Светлана Тульская получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 12 голосов получает фото от пользователя ВЛАДИМИРОВНА.

Третье место досталось снимку от пользователя: LediOven (свекровь,мама). Портальцы отдали за него 19 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!