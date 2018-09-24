Итоги фотоконкурса «Фильмоголики»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Фильмоголики».
Первое место завоевал кадр от LeoQueen, он набрал 22 голоса.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял кадр от ЛёляЛори. Он набрал 17 голосов.
На третьем месте кадр от svyat98. Пользователи портала отдали ему 10 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!