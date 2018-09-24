Итоги фотоконкурса «Фильмоголики»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Фильмоголики».

Первое место завоевал кадр от LeoQueen, он набрал 22 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место занял кадр от ЛёляЛори. Он набрал 17 голосов.

На третьем месте кадр от svyat98. Пользователи портала отдали ему 10 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!