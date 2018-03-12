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Выбираем «Миссис Тула - 2018»

Выбираем «Миссис Тула - 2018»

21 марта на сцене Тульской областной филармонии состоится VII областной конкурс элегантности, красоты и таланта «Миссис Тула — 2018», организованный модельно-артистическим агентством Linda при поддержке Министерства культуры Тульской области.

Это необычайно яркое и праздничное шоу для всей семьи создаст весеннее настроение и подарит тулякам и гостям города незабываемые впечатления. А у победительницы появится возможность представить наш регион на Всероссийском конкурсе «Миссис Россия International».

У нас есть возможность выбрать свою миссис. Голосуйте за понравившуюся участницу. Девушка, которая получит больше всего лайков, станет обладательницей титула «Миссис «Слобода», диплома и подарка от нашей редакции.

Голосование продлится до 12:00 21 марта.

Автор: Администрация Myslo, вчера, в 17:38 −3

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