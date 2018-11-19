Итоги фотоконкурса лиц

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Лица».

Первое место завоевал кадр от svmedv, он набрал 62 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место занял кадр от ВЛАДИМИРОВНы. Он набрал 58 голосов.

Ну, а на третьем месте по голосованию оказалось фото от helga404. Пользователи портала отдали ему 30 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!