Итоги фотоконкурса лиц
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Лица».
Первое место завоевал кадр от svmedv, он набрал 62 голоса.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял кадр от ВЛАДИМИРОВНы. Он набрал 58 голосов.
Ну, а на третьем месте по голосованию оказалось фото от helga404. Пользователи портала отдали ему 30 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!