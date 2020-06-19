Победители фотоконкурса «Мемология вируса»

Завершился конкурс мемов про карантин, коронавирус и самоизоляцию.

Первое место получает кадр от Makl. Пользователи отдали за него 20 голосов.

Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.

Второе место делят снимки пользователей Indy и ZarinaLapka. Снимки получили по 17 голосов.

Третье место досталось кадру от пользователя Zidan. Этот снимок получил 14 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!