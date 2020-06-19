Победители фотоконкурса «Мемология вируса»
Завершился конкурс мемов про карантин, коронавирус и самоизоляцию.
Первое место получает кадр от Makl. Пользователи отдали за него 20 голосов.
Пользователь получает 300 Myslo-рублей на свой виртуальный счет.
Второе место делят снимки пользователей Indy и ZarinaLapka. Снимки получили по 17 голосов.
Третье место досталось кадру от пользователя Zidan. Этот снимок получил 14 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Скоро мы свяжемся в вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!