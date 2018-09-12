Фотоконкурс тульских набережных

Принимаем фотографии на конкурс «Тульская набережная».

Вы уже успели влюбиться в новую тульскую набережную, любите гулять там сами, с детьми, или провели там самый романтический вечер этого лета?

Выкладывайте на этот конкурс ваши фото, сделанные на тульской Казанской набережной. Фото с Пролетарской набережной тоже участвуют!