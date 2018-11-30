Завершился фотоконкурс фонтанов

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Великолепные фонтаны».

Первое место завоевал кадр от Попрыгун, он набрал 23 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место заняло два кадра от LediOven и ЛёляЛори. Они набрали по 21 голосу.

Ну, а на третьем месте по голосованию оказались сразу три фото: от alexmad, Schreibermann и ТатьянаЖу. Пользователи портала отдали им по 20 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!