Завершился фотоконкурс фонтанов
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Великолепные фонтаны».
Первое место завоевал кадр от Попрыгун, он набрал 23 голоса.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место заняло два кадра от LediOven и ЛёляЛори. Они набрали по 21 голосу.
Ну, а на третьем месте по голосованию оказались сразу три фото: от alexmad, Schreibermann и ТатьянаЖу. Пользователи портала отдали им по 20 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!