Участвуйте в фотоконкурсе «На все руки мастер»

Вы - мастер в каком-то деле? Расскажите о своём умении - загружайте в наш фотоальбом ваше фото, показывающее, в чём вы преуспели или что вы умеете делать особенного или совсем необычного. Резьба по дереву, ремонт авто или вышивание крестиком? А может вы рисуете, создаёте украшения или бьёте офигенные тату? Поделитесь своими достижениями!

Загружайте свои фото сюда.

правила участия

Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга. Принимаются снимки только хорошего качества. Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета. Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса. Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п. Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора. Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.

Победитель фотоконкурса получит приз от редакции.

Приём фотографий продлится с 19 апреля по 18 мая.

Голосование продлится до 30 мая.