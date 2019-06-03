Итоги конкурса красивых зданий

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Красивый дом».

Первое место завоевал кадр от Elle25, портальцы отдали ему 50 голосов.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место и 32 голоса получило сразу два фото: от Elle25 и shor-a.

Ну, а на третьем месте кадр от падре Розарио©. Портальцы отдали ему 31 голос.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!

Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Выбирайте, что вам больше нравится футболка или кружка.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!