Победители фотоконкурса «Я и мой питомец»
Завершился наш фотоконкурс «Я и мой питомец». Время огласить результаты.
Первое место получило фото от пользователя SHISHNIK. Портальцы отдали ему 57 голосов.
SHISHNIK получает пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года!
Второе место и 53 голоса достается кадру от ЛЕхАН.
Третье место с небольшим отрывом получает Olyshka. За ее снимок отдали 52 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя! Приходите за призом в редакцию в любой будний день!
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!