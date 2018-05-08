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Итоги фотоконкурса «Смотри в небо»

Итоги фотоконкурса «Смотри в небо»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Смотри в небо».

В этом конкурсе все три места разделило по два победителя.

Первое место и 44 голоса получили Апскейльный Липофреник и Лёёёля Лооорри.

За победу мы дарим им футболку+кружку!

Второе место и 43 голоса завоевали фото PARUSS и antidot.

А третье место портальцы отдали кадрам от ТаранТула и Анатолия Зверева

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 13:51 +5

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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