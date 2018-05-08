Итоги фотоконкурса «Смотри в небо»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Смотри в небо».
В этом конкурсе все три места разделило по два победителя.
Первое место и 44 голоса получили Апскейльный Липофреник и Лёёёля Лооорри.
За победу мы дарим им футболку+кружку!
Второе место и 43 голоса завоевали фото PARUSS и antidot.
А третье место портальцы отдали кадрам от ТаранТула и Анатолия Зверева.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!