Итоги фотоконкурса «Смотри в небо»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Смотри в небо».

В этом конкурсе все три места разделило по два победителя.

Первое место и 44 голоса получили Апскейльный Липофреник и Лёёёля Лооорри.

За победу мы дарим им футболку+кружку!

Второе место и 43 голоса завоевали фото PARUSS и antidot.

А третье место портальцы отдали кадрам от ТаранТула и Анатолия Зверева.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

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в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!