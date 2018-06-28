Участвуйте в фотоконкурсе «Футбольные страсти»

Принимаем фотографии на конкурс «Футбольные страсти».

Сейчас тема футбола везде и у всех на слуху. Предлагаем собрать альбом фотографий, посвящённых футбольным болельщикам. Выкладывайте свои кадры с болельщиками нынешнего «Чемпионата мира по футболу 2018». Принимаем также и фото с болельщиками любых других футбольных матчей.