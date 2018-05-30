Проект «ГЕРОИ. Время стать лучше»: народное голосование
С 25 апреля в Туле стартовал проект «ГЕРОИ. Время стать лучше».
Его участников выбирали из обычных жителей нашего города, которые решились изменить себя — похудеть, изменить имидж и образ мышления, избавиться от комплексов и преобразить свою жизнь к лучшему.
Героев проекта поддерживала и вела к достижению целей профессиональная команда: тренеры, специалист в области нутрициологии, мотиватор, психолог, а также топ-стилисты Тулы, которые сопровождали и помогали советами, рекомендациями на протяжении всего проекта.
Для занятий был выбран новейший фитнес центр в Туле, который оснащен современным оборудованием для эффективных тренировок.
К финалу пришло 15 участников. Мы предлагаем вам проголосовать и выбрать тройку лучших, которые получат призы от партнёров проекта: сертификаты в магазины одежды, консультацию стилиста, MAKEUP для девушек и сертификат на стрижку в барбешоп TopGun для мужчин.
Голосуйте и зовите голосовать друзей!
Ставьте плюсы участникам, которых вы считаете достойными победы.
Голосование продлится до 12:00 01 июня.