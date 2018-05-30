Проект «ГЕРОИ. Время стать лучше»: народное голосование

С 25 апреля в Туле стартовал проект «ГЕРОИ. Время стать лучше».

Его участников выбирали из обычных жителей нашего города, которые решились изменить себя — похудеть, изменить имидж и образ мышления, избавиться от комплексов и преобразить свою жизнь к лучшему.

Героев проекта поддерживала и вела к достижению целей профессиональная команда: тренеры, специалист в области нутрициологии, мотиватор, психолог, а также топ-стилисты Тулы, которые сопровождали и помогали советами, рекомендациями на протяжении всего проекта.

Для занятий был выбран новейший фитнес центр в Туле, который оснащен современным оборудованием для эффективных тренировок.

К финалу пришло 15 участников. Мы предлагаем вам проголосовать и выбрать тройку лучших, которые получат призы от партнёров проекта: сертификаты в магазины одежды, консультацию стилиста, MAKEUP для девушек и сертификат на стрижку в барбешоп TopGun для мужчин.

Голосуйте и зовите голосовать друзей!

Ставьте плюсы участникам, которых вы считаете достойными победы.

Голосование продлится до 12:00 01 июня.