Выбрана мисс осень
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Мисс осень».
Первое место завоевал кадр от Марина, он набрал 37 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял кадр от LediOven. Он набрал 33 голоса.
Ну, а на третьем месте по голосованию оказалось фото от pchelintseva. Пользователи портала отдали ему 32 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!