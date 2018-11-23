Стартовал фотоконкурс маленьких собачек

Выкладывайте фото собак декоративных пород. Если вы любите маленьких собачек, делитесь кадрами со своими любимцами.

Чихуахуа, той-терьер, йоркширский терьер, шпиц, вест-хайленд-уайт-терьер, цвергпинчер, пудель, пекинес, японский хин и ши-тцу, мопс и французский бульдог. Пополняйте фотографиями список малышей с сердцем льва!