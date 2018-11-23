Стартовал фотоконкурс маленьких собачек
Принимаем фотографии на конкурс «Маленькие собачки».
Выкладывайте фото собак декоративных пород. Если вы любите маленьких собачек, делитесь кадрами со своими любимцами.
Чихуахуа, той-терьер, йоркширский терьер, шпиц, вест-хайленд-уайт-терьер, цвергпинчер, пудель, пекинес, японский хин и ши-тцу, мопс и французский бульдог. Пополняйте фотографиями список малышей с сердцем льва!
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 23 ноября по 13 декабря.
Голосование продлится до 24 декабря.