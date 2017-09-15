Начинаем фотоконкурс «Фанаты и поклонники»

Стартовал приём работ на фотоконкурс «Фанаты и поклонники».

Принимаем на конкурс кадры, на которых вам посчастливилось сфотографироваться с вашими кумирами, звёздами музыки, спорта, искусства, и т.п. Делитесь радостью и побеждайте!