Выбраны лучшие кадры с выпускного
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Короли выпускного».
Первое место завоевал кадр от LeoQueen он набрал 35 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 27 голосов получило фото от Margo258.
А на третьем месте кадр от Marina Lisichkina. Позьзователи портала отдали ему 25 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!