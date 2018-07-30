Выбраны лучшие кадры с выпускного

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Короли выпускного».

Первое место завоевал кадр от LeoQueen он набрал 35 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 27 голосов получило фото от Margo258.

А на третьем месте кадр от Marina Lisichkina. Позьзователи портала отдали ему 25 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!