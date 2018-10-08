блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Ресторанный критик: итоги

Ресторанный критик: итоги

Пришло время подвести итоги нашего конкурса «Ресторанный критик».

Вы, любимые наши читатели портала, оставляли отзывы о посещении тульских кафе и ресторанов, с 3 августа по 30 сентября, и потом, вместе с нами и спонсорами конкурса, оценивали эти отзывы.

Как мы и обещали, в конкурсе пять номинаций, и мы подарим 5 сертификатов на 1500 руб. каждый от Караоке-лофт «Люди» — по одному на каждую номинацию.

Вот наши победители:

Номинация «Сплошные плюсы». Отзыв, получивший наибольшее количество плюсов от наших пользователей — получает о. Розарио (c) за отзыв о ресторане Cernovar.

Номинация «Бывалый». Максимальное количество объемных отзывов о разных заведениях от одного участника — это Lyira. Уже не один год это наш непревзойдённый лидер по интересным и разнообразным отзывам в нашем ресторанном разделе «Справки». Вот один из её последних отзывов, участвовавших в конкурсе — о кафе «Старый город».

Номинация «Выбор Myslo». Рецензия, которая больше всего понравится редакции. Мы выбрали отзыв Yurrq о заведении «WhatElse?».

Номинация «Фотоохота». Комментарий с максимальным количеством красивых фото. Тут победил комментарий Татьяны Афанасьевой о походе на летнюю террасу «Сандали».

Номинация «Выбор спонсора». Рецензия, которую назвали лучшей представители Караоке-лофт «Люди» — от DariyaM, о своём заведении. 

Поздравляем всех победителей!
И благодарим каждого ресторанного критика, который делится своими впечатлениями у нас на портале.

О том, как получить заслуженные сертификаты в Караоке-лофт «Люди», мы сообщим лично каждому победителю. 

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 13:27 +6

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Выбраны победители конкурса «КачкИ»
Выбраны победители конкурса «КачкИ»
Стартовал фотоконкурс отражений
Стартовал фотоконкурс отражений
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.