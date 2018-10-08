Ресторанный критик: итоги

Пришло время подвести итоги нашего конкурса «Ресторанный критик».

Вы, любимые наши читатели портала, оставляли отзывы о посещении тульских кафе и ресторанов, с 3 августа по 30 сентября, и потом, вместе с нами и спонсорами конкурса, оценивали эти отзывы.

Как мы и обещали, в конкурсе пять номинаций, и мы подарим 5 сертификатов на 1500 руб. каждый от Караоке-лофт «Люди» — по одному на каждую номинацию.

Вот наши победители:

Номинация «Сплошные плюсы». Отзыв, получивший наибольшее количество плюсов от наших пользователей — получает о. Розарио (c) за отзыв о ресторане Cernovar.

Номинация «Бывалый». Максимальное количество объемных отзывов о разных заведениях от одного участника — это Lyira. Уже не один год это наш непревзойдённый лидер по интересным и разнообразным отзывам в нашем ресторанном разделе «Справки». Вот один из её последних отзывов, участвовавших в конкурсе — о кафе «Старый город».

Номинация «Выбор Myslo». Рецензия, которая больше всего понравится редакции. Мы выбрали отзыв Yurrq о заведении «WhatElse?».

Номинация «Фотоохота». Комментарий с максимальным количеством красивых фото. Тут победил комментарий Татьяны Афанасьевой о походе на летнюю террасу «Сандали».

Номинация «Выбор спонсора». Рецензия, которую назвали лучшей представители Караоке-лофт «Люди» — от DariyaM, о своём заведении.

Поздравляем всех победителей!

И благодарим каждого ресторанного критика, который делится своими впечатлениями у нас на портале.

О том, как получить заслуженные сертификаты в Караоке-лофт «Люди», мы сообщим лично каждому победителю.