Выбраны победители конкурса «КачкИ»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «КачкИ».

Первое место завоевал кадр от svmedv, он набрал 28 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место занял кадр от fitnestrainer. Он набрал 20 голосов.

На третьем месте сразу два кадра от Nina2017 и svmedv. Пользователи портала отдали им по 13 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Поздравляем всех победителей!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!