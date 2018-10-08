Выбраны победители конкурса «КачкИ»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «КачкИ».
Первое место завоевал кадр от svmedv, он набрал 28 голосов.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место занял кадр от fitnestrainer. Он набрал 20 голосов.
На третьем месте сразу два кадра от Nina2017 и svmedv. Пользователи портала отдали им по 13 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Поздравляем всех победителей!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!