Завершился фотоконкурс «Мороз и солнце, день чудесный!»
Завершился фотоконкурс «Мороз и солнце, день чудесный!». Время огласить результаты.
Первое место достается снимкам от kooostik. Пользователи отдали за него 45 голосов.
kooostik получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!
Второе место и 37 голосов получает фото от пользователя Arinatraveler.
Третье место досталось снимку от пользователя: Zdor. Портальцы отдали за него 36 голосов.
За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!