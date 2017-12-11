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Выбрана мисс ноябрь

Выбрана мисс ноябрь

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Мисс ноябрь».

Первое место и 51 голос получил кадр от Tatyana.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе и третье место также по голосованию заняли похожие кадры от Татьяны, поэтому, решением редакции мы присуждаем второе место следующему участнику (30 голосов) - Марине.

Ну, а третье место поделили между собой Fidestula и black_cat. Обе фотографии получили по 24 голоса. 

За второе и третье места мы дарим бейджик в профиль!

Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!

Автор: Администрация Myslo, вчера, в 14:16 +4

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