Выбрана мисс ноябрь
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Мисс ноябрь».
Первое место и 51 голос получил кадр от Tatyana.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе и третье место также по голосованию заняли похожие кадры от Татьяны, поэтому, решением редакции мы присуждаем второе место следующему участнику (30 голосов) - Марине.
Ну, а третье место поделили между собой Fidestula и black_cat. Обе фотографии получили по 24 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджик в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!