Выбрана мисс ноябрь

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Мисс ноябрь».

Первое место и 51 голос получил кадр от Tatyana.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе и третье место также по голосованию заняли похожие кадры от Татьяны, поэтому, решением редакции мы присуждаем второе место следующему участнику (30 голосов) - Марине.

Ну, а третье место поделили между собой Fidestula и black_cat. Обе фотографии получили по 24 голоса.

За второе и третье места мы дарим бейджик в профиль!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!