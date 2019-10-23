Занимайтесь спортом, выкладывайте свои кадры, выигрывайте билеты в кино
Принимаем фотографии в конкурс «На спорте». Делитесь своими кадрами.
К участию в конкурсе принимаются спортивные фото из спортзалов, бассейнов, на домашних тренировках, на занятиях на свежем воздухе (фото с огорода не принимаются).
Загружайте ваши фото сюда.
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: пригласительный на двоих в кино, который действует на любой киносеанс до конца года.
Приём фотографий продлится с 23 октября по 13 ноября.
Голосование продлится до 22 ноября.