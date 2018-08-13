Голосуем за детское космическое творчество
Началось голосование в нашем фотоконкурсе «Детский взгляд в космос».
Ставьте плюсы к фотографиям, которые вам нравятся больше всего, и поделитесь с друзьями — они тоже могут голосовать!
Итоги конкурса мы подведём 25 августа.
Победители конкурса получат призы:
- за I место - профессиональный набор художника
- за II место — полёт в аэротрубе продолжительностью 10 минут на двоих
- за III место — посещение Московского планетария на четырех человек.
Также победители получают вымпелы с печатью МКС, побывавшие в космосе.
Также победители получают вымпелы с печатью МКС, побывавшие в космосе.