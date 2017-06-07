Новый фотоконкурс: играем с тенями и отражениями
Запускаем фотоконкурс «Игра теней и отражений».
У вас есть забавные фото, на которых необычная тень от человека или предмета или их отражение в воде? Или вы любите играть со светом и тенью и делать постановочные кадры на эту тему? Принимаем на конкурс фотографии с любыми вариантами света и тени, отражения или силуэтов на фоне яркого освещения.
Ловите солнце и свет, делайте необычные кадры и делитесь ими!
Загружайте свои фото сюда.
правила участия
- Для участия в конкурсе принимается не более трёх фотографий от одного участника. И только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.
- Принимаются снимки только хорошего качества.
- Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
- Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
- Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
- Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
- Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз от редакции: комплект кружка+футболка!
Приём фотографий продлится с 7 июня по 10 июля.
Голосование продлится до 20 июля.