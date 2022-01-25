блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Завершаем фотоконкурс «Лучшая новогодняя ёлка»

Завершаем фотоконкурс «Лучшая новогодняя ёлка»

Завершился фотоконкурс «Лучшая новогодняя ёлка». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от len0chka0. Пользователи отдали за него 40 голосов.

len0chka0 получает замечательный термос из Decathlon, который будет согревать долгими зимними вечерами.

Второе место и 39 голосов получает фото от пользователя Олеся Марусик.

Третье место досталось снимку от пользователя: Эдуард Весёлый. Портальцы отдали за него 25 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Администрация Myslo
сегодня, в 09:00 +1

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Подводим итоги фотоконкурса «Праздничные угощения»
Подводим итоги фотоконкурса «Праздничные угощения»
Myslo запускает новый фотоконкурс «Лучезарная улыбка»
Myslo запускает новый фотоконкурс «Лучезарная улыбка»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.