Завершаем фотоконкурс «Лучшая новогодняя ёлка»

Завершился фотоконкурс «Лучшая новогодняя ёлка». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от len0chka0. Пользователи отдали за него 40 голосов.

len0chka0 получает замечательный термос из Decathlon, который будет согревать долгими зимними вечерами.

Второе место и 39 голосов получает фото от пользователя Олеся Марусик.

Третье место досталось снимку от пользователя: Эдуард Весёлый. Портальцы отдали за него 25 голосов.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!