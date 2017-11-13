Начался фотоконкурс улыбок

Начинаем новый фотоконкурс «Очарование улыбки».

Одна улыбка способна изменить многое. Давайте поделимся друг с другом кадрами с красивыми, трогательными, тёплыми и очаровательными улыбками! На конкурс принимаются фото с улыбающимися детьми, взрослыми, и даже не обязательно людьми. Главное, чтобы в кадре ясно была видна улыбка.