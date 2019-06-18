Итоги фотоконкурса «Ночной город»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Ночной город».

Первое место завоевал кадр от Ztula, портальцы отдали ему 38 голосов.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место и 34 голоса получило фото от Krupus.

Ну, а на третьем месте также кадр от Юрия Кишко. Портальцы отдали ему 26 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!

Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!