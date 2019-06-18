Итоги фотоконкурса «Ночной город»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Ночной город».
Первое место завоевал кадр от Ztula, портальцы отдали ему 38 голосов.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
Второе место и 34 голоса получило фото от Krupus.
Ну, а на третьем месте также кадр от Юрия Кишко. Портальцы отдали ему 26 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!