Победители конкурса «Он и Она»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Он и Она».

Первое место завоевал кадр от g0nschik, портальцы отдали ему 63 голоса.

За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.

Второе место и 30 голосов получило фото от Дмитрия Чербы.

Ну, а на третьем месте также кадр от svmedv. Портальцы отдали ему 28 голосов.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!

Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!