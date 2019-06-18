Победители конкурса «Он и Она»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Он и Она».
Первое место завоевал кадр от g0nschik, портальцы отдали ему 63 голоса.
За победу мы дарим футболку или кружку, на ваш выбор.
Второе место и 30 голосов получило фото от Дмитрия Чербы.
Ну, а на третьем месте также кадр от svmedv. Портальцы отдали ему 28 голосов.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.
Поздравляем победителя!
Приходите в редакцию в любой будний день и выбирайте подарок, который больше нравится.
Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!