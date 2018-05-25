Победители фотоконкурса «Счастье детства»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Счастье детства».

Первое место получил кадр от Апскейльный Липофреник, набравший 62 голоса.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 58 голосов у фото от Виктории Семёновой.

А третье место получает фото от Goldberry. Пользователи портала отдали ему 41 голос.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

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в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!