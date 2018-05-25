Победители фотоконкурса «Счастье детства»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Счастье детства».
Первое место получил кадр от Апскейльный Липофреник, набравший 62 голоса.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 58 голосов у фото от Виктории Семёновой.
А третье место получает фото от Goldberry. Пользователи портала отдали ему 41 голос.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!