Делитесь своими фото с «Автострады»

Принимаем фотографии на конкурс «Мы на «Автостраде».

Если вы участвовали в последней «Автостраде», или просто ходили на этот авто-фестиваль и хотите поделиться своими фото оттуда — вам на этот конкурс. Фото с прошлогодних фестивалей также участвуют.