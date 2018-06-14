Выбраны победители в конкурсе рыбаков
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Счастье рыбака».
Первое место получило сразу два кадра от Gerda и ТаранТула, они набрали по 31 голосу.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место и 26 голосов получило фото от Vladimir-68.
А третье место завоевал кадр от Gerda. Пользователи портала отдали ему 23 голоса.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
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Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!