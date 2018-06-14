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Выбраны победители в конкурсе рыбаков

Выбраны победители в конкурсе рыбаков

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Счастье рыбака».

Первое место получило сразу два кадра от Gerda и ТаранТула, они набрали по 31 голосу.

За победу мы дарим футболку+кружку!

 
 
 
 

Второе место и 26 голосов получило фото от Vladimir-68.

А третье место завоевал кадр от Gerda. Пользователи портала отдали ему 23 голоса.

 

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 10:47 +2

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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