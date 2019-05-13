Итоги весеннего фотоконкурса

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Весна».

Первое место завоевал кадр от Попрыгун, портальцы отдали ему 37 голосов.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место и 32 голоса получило фото от Elle25.

Ну, а на третьем месте кадр от ЛёлиЛори. Портальцы отдали ему 31 голос.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителя!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!