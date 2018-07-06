Итоги фотоконкурса «Искусство тату»
Завершилось голосование в фотоконкурсе «Искусство тату».
Первое место получают сразу два пользователя TTAJIbl4 и AlinaU. Пользователи портала отдали им по 41 голосу.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место с небольшим отрывом и 17 голосами получило фото от Лёёёля Лооорри
А третье место и 16 голосов получает кадр от dentim13.
За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие! Впереди вас ждут новые конкурсы!