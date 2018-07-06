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Итоги фотоконкурса «Искусство тату»

Итоги фотоконкурса «Искусство тату»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Искусство тату».

Первое место получают сразу два пользователя  TTAJIbl4 и AlinaU.  Пользователи портала отдали им по 41 голосу.

 

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место с небольшим отрывом и 17 голосами получило фото от Лёёёля Лооорри

А третье место и 16 голосов получает кадр от dentim13.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.

Всех благодарим за участие! Впереди вас ждут новые конкурсы!

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 12:40 +1

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

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