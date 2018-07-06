Итоги фотоконкурса «Искусство тату»

Завершилось голосование в фотоконкурсе «Искусство тату».

Первое место получают сразу два пользователя TTAJIbl4 и AlinaU. Пользователи портала отдали им по 41 голосу.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место с небольшим отрывом и 17 голосами получило фото от Лёёёля Лооорри

А третье место и 16 голосов получает кадр от dentim13.

За второе и третье места мы дарим бейджики в профиль!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие! Впереди вас ждут новые конкурсы!