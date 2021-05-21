Подводим итоги фотоконкурса «День сладостей»

Завершился фотоконкурс «День сладостей». Время огласить результаты.

Первое место достается снимку от HОРА. Пользователи отдали за него 36 голоса.

HОРА получает пригласительный в любой кинотеатр «Синема парк», который действует до конца года на любой киносеанс!

Второе место и 35 голосов получает фото от пользователя HОРА.

Третье место досталось снимку от пользователя: LediOven (свекровь,мама). Портальцы отдали за него 32 голоса.

За второе и третье место мы дарим бейджики в профиль.

Поздравляем победителей! Скоро мы свяжемся с вами и расскажем, как получить приз.

Всех благодарим за участие и ждем ваши фото в новых конкурсах!