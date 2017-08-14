Выбрано лучшее фото рыбака

Закончилось голосование в нашем фотоконкурсе «Рыба моей мечты».

Из 40 участвующих кадров портальцы выбрали голосованием три лучших.

Первое место и 53 голоса завоевало фото от xILent71.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место с минимальным отрывом в 52 голоса получило фото от KolxozNikа.

Третье место и 47 голосов портальцы отдали Lynx.

За второе и третье место мы дарим бейджик в профиль!

Приходите в редакцию за подарками

в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!