Выбрано лучшее фото рыбака
Закончилось голосование в нашем фотоконкурсе «Рыба моей мечты».
Из 40 участвующих кадров портальцы выбрали голосованием три лучших.
Первое место и 53 голоса завоевало фото от xILent71.
За победу мы дарим футболку+кружку!
Второе место с минимальным отрывом в 52 голоса получило фото от KolxozNikа.
Третье место и 47 голосов портальцы отдали Lynx.
За второе и третье место мы дарим бейджик в профиль!
Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.
Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!