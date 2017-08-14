блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Выбрано лучшее фото рыбака

Выбрано лучшее фото рыбака

Закончилось голосование в нашем фотоконкурсе «Рыба моей мечты»
Из 40 участвующих кадров портальцы выбрали голосованием три лучших.

Первое место и 53 голоса завоевало фото от xILent71.

За победу мы дарим футболку+кружку!

Второе место с минимальным отрывом в 52 голоса получило фото от KolxozNikа.

Третье место и 47 голосов портальцы отдали Lynx.

За второе и третье место мы дарим бейджик в профиль!

Приходите в редакцию за подарками
в любой будний день.

Всех благодарим за участие — участвуйте ещё!

Автор: Администрация Myslo, вчера, в 14:24 +4

«Фотоконкурсы от Myslo.ru»

Будь в курсе новых конкурсов, не пропусти начало головований, знай победителей в лицо.

Голосуем в фотоконкурсе «Отдыхаем с огоньком»
Голосуем в фотоконкурсе «Отдыхаем с огоньком»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.