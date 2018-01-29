Голосуем за новогодние фото
Началось голосование в нашем фотоконкурсе «Мой новый год».
Ставьте плюсы к фотографиям, которые вам нравятся больше всего и поделитесь с друзьями — они тоже могут голосовать!
Итоги конкурса мы подведём 08 февраля.
Автор: Администрация Myslo, вчера, в 15:38 +2
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.