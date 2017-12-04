Стартовал фотоконкурс «Усачи»

Начался приём работ на фотоконкурс «Усачи».

Носите усы сами? Обожаете усы и усатых? Выкладывайте на конкурс свои фото или кадры, на которых ваши любимые или друзья - усачи. Кадры с юмором и фальшивыми усами также приветствуются! )